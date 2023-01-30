В Турции оценили сроки снятия зависимости от поставок газа
Глава корпорации TPAO Бильгин: Турция нейтрализует зависимость от поставок газа
Анкара, 30 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Зависимость Турции от поставок газа будет устранена до 2030 года, 29 января заявил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, сообщает газета Sabah.
Он отметил, что в 2022 году турецкая экономика испытывала дефицит голубого топлива в размере примерно $90–100 млрд. По словам Бильгина, главной проблемой текущего счета Анкары следует считать импорт энергоносителей.
Он напомнил, что Турция обнаружила запасы газа в Черном море, которые можно осваивать в течение 30–40 лет. Глава TPAO также подчеркнул, что добыча газа на этом месторождении начнется на уровне 10 млн кубометров в день.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 января министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует начать поставки газа не только в Болгарию, но и другие балканские страны.