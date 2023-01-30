Анкара, 30 января, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Зависимость Турции от поставок газа будет устранена до 2030 года, 29 января заявил генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин, сообщает газета Sabah.

Ratfink1973 Природный газ

Он отметил, что в 2022 году турецкая экономика испытывала дефицит голубого топлива в размере примерно $90–100 млрд. По словам Бильгина, главной проблемой текущего счета Анкары следует считать импорт энергоносителей.

Он напомнил, что Турция обнаружила запасы газа в Черном море, которые можно осваивать в течение 30–40 лет. Глава TPAO также подчеркнул, что добыча газа на этом месторождении начнется на уровне 10 млн кубометров в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара планирует начать поставки газа не только в Болгарию, но и другие балканские страны.