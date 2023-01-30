Донецк, 30 января, 2023, 08:02 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:00 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января ВСУ обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Читайте также: Город Алчевск в ЛНР обстреляли ВСУ из РСЗО HIMARS