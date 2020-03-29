Наступательная активность — все новости о спецоперации: день 341-й
К 241-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине одним из самых заметных событий стали наступательные действия Вооружённых сил РФ (ВС РФ) на донецком направлении: подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, в то время как потери противника составили порядка 90 военных за сутки.
На краснолиманском направлении погибли до 110 украинских военных. Действия ВС РФ на артёмовском и угледарском направлениях в ДНР прокомментировали в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за постоянных русских штурмов там складывается очень жёсткая ситуация. Чтобы её переломить, украинские власти просят «ускорять поставки» новых видов вооружения.
Но, во-первых, поставка наступательного вооружения — процесс не быстрый, а во-вторых, по оценке офицера разведки США в отставке Скотта Риттера, в НАТО никто не верит, что Украина победит в этом конфликте.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Журналист Bild признал тяжёлое положение ВСУ под Артёмовском
ВСУ находятся в тяжелом положении под Артемовском. Об этом написал корреспондент Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети.
Репке написал, что, если он опубликует все рассказы украинских солдат о ситуации под Артемовском, то его скорее всего, назовут российским пропагандистом.
В бундестаге поддержали отказ Шольца поставлять Киеву истребители
Депутат Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву истребители.
В Курскую область для защиты границы прибудут дополнительные силы МО РФ
В ближайшее время в Курскую область стянутся дополнительные силы Минобороны РФ. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Лисичанске обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов
В начале 2023 года на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, ВСУ ликвидировали улики в крайней спешке, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
ВСУ обстреляли еще несколько сел в Белгородской области
Еще несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.
Белгородская область. Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории.
В результате прилёта в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Проводится подомовой обход территории.
Еще несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел ВСУ, жертв и пострадавших нет — губернатор.
Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта — президент Сербии Вучич.
Российская армия продолжает активные наступательные действия в Угледаре. На окраинах населенного пункта происходят интенсивные столкновения, морпехи продвигаются вглубь города под прикрытием артиллерии и танков.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область.
Там он обсудил оперативную ситуацию на юге Украины, последствия обстрелов, также были рассмотрены состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления, сообщает пресс-служба президента.
ВСУ потеряли десятки бойцов — главное из заявлений Минобороны РФ
Специальная военная операция на Украине продолжается уже 241 день. Только за последние сутки, по официальным данным Минобороны РФ, уничтожено более 170 украинских военных и членов других военизированных формирований. О новых успехах российских войск сегодня, 30 января, проинформировало российское военное ведомство, передает корреспондент ИА REGNUM.
Российская армия заняла новые рубежи в районе Угледара
Вооруженные силы России на южно-донецком и запорожском направлениях в ходе продолжающегося наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара (ДНР), сообщили 30 января в Министерстве бороны.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара, также были атакованы позиции 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Успеновки (Запорожская область), рассказали в ведомстве.
Потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 человек, также был уничтожено несколько единиц техники, в том числе две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Схрон с оружием и взрывчаткой выявлен в Мелитополе. Тайник был обнаружен на территории заброшенной городской фермы. Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.
Евросоюз считает, что поставки западных танков на Украину являются не эскалацией конфликта, а лишь "ответом на эскалацию со стороны России", заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на купянском направлении
Вооруженные силы России на купянском направлении за сутки уничтожили более 35 военных ВСУ. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
ВС России на херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов
Вооружённые силы России за минувшие сутки на херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщили 30 января в Министерстве обороны.
Также на этом направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами.
Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года — президент Хорватии Миланович.
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Запорожской области
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации, дислоцированные в Запорожской области, сбили украинский вертолёт. Об этом 30 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Кремль уличил во лжи Бориса Джонсона, рассказавшего о напугавшем его Путине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 января обвинил во лжи экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре угрожал ему ракетами. Также представитель Кремля прокомментировал СМИ некоторые другие актуальные темы. В частности, атаки на оборонные объекты Ирана, поставки западного вооружения Украине, вероятность диалога Путина и Макрона и другие, передает корреспондент ИА REGNUM.
Куликово поле: российские войска закрепились в восточной части Угледара
Битва за Угладар, который является стратегически важным городом в ходе специальной военной операции на Украине, продолжается, в настоящее время он перерыт окопами и окутан дымом массированных обстрелов. О том, что российским военным удалось закрепиться в восточной части Угледара 30 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Вместе с тем, он считает, что выбить силы противника из данного населенного пункта будет не просто. Закрепившись в городе, вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили огневые точки в жилых домах и промзоне и пока не получили приказа на отступление, пояснил врио главы ДНР.
Военкор Марат Хайруллин рассказал о положении на фронтах:
• перед Авдеевкой находится бывшая воинская часть ПВО. Это очень сильный укрепрайон украинцев. Все выходные наши войска его штурмовали. Мы выезжали в район Песок и посёлка Спартак. Штурм шёл оттуда, там работало несколько миномётных батарей;
• основные события в районе Авдеевки разворачиваются с тыла, с двух флангов. Под Донецком есть ещё одна Красногоровка. Сейчас боевые действия идут в этом районе. Наши войска прорываются в направлении Орловки и Ласточкина. Мы берём Авдеевку в клещи. Важно не допустить, чтобы противник вышел в тыл. Необходимо заключить Авдеевку в кольцо и ждать, когда ВСУ сдадутся.
Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил глава региона.
Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений. Зафиксированы разрушения от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов.
Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории.
Следователями СК РФ произведен осмотр частного жилого сектора в н. п. Алчевск ЛНР, который был подвержен обстрелу со стороны ВФУ с применением РСЗО Himars.
В результате обстрела повреждена исключительно гражданская инфраструктура.
Военкор Юрий Подоляка высказался о тактике российской армии:
Сейчас мы растаскиваем резервы противника и разматываем их на всех направлениях. Мы начали наступать в районе Сватова, обхватываем Угледар, действуем на авдеевском направлении, в Торецке и Соледаре. Только недавно ВСУ перебрасывали резервы в Купянск, теперь возвращают их на юг.
Мы закрепились в восточной части Угледара, прошли к шахте «Южнодонбасская № 1». Это очень важный укрепрайон. У ВСУ есть ещё неприкосновенный запас около пяти бригад, 17 тысяч человек. Таким резервом украинцы собираются парировать наш основной удар.
Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-72 Южного военного округа, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции: «Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БпЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра. С закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы ВСУ».
Военкор Поддубный сообщил о гибели одного из лидеров УНА-УНСО* Пальчика
Один из лидеров «Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 января в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Опубликован прогноз генерального сражения на Украине
Судьба конфликта на Украине решится не позднее середины апреля. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Эксперт назвал смертельно опасным «прогрызание» обороны у Часова Яра
Если российские войска возьмут Часов Яр, то Артёмовск падает автоматически. Об этом 30 января в интервью ИА REGNUM сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
Китай назвал США инициатором кризиса на Украине
Крупнейшим инициатором кризиса на Украине официальный представитель МИД КНР Мао Нин признала США. В ходе брифинга, состоявшегося 30 января, она также подчеркнула, что именно Америка поставляет Киеву тяжёлое и наступательное вооружение, затягивая конфликт и делая его более интенсивным.
В Очакове Николаевской области сообщили о взрывах
Жители города Очакова Николаевской области услышали взрывы. Об этом 30 января сообщает украинский телеканал «24».
В ДНР рассказали о действиях ВСУ в Угледаре
В Угледаре ВСУ ведут огонь из многоэтажных жилых домов. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
Пушилин: российские подразделения закрепились в восточной части Угледара
Российские войска закрепились в восточной части города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 января сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Борис Джонсон поведал об «экстраординарном» разговоре с Путиным
Отметившийся несколькими коррупционными скандалами бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил поведать миру о событиях почти годичной давности — «экстраординарном» разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого российский лидер пытался ему внушить страх. Сразу два источника — анонимная блог-платформа Telegraph и массовая британская ежедневная газета-таблоид Daily Mail — написали о том, что тогда Джонсон предупредил президента России как о западных санкциях и поставках помощи Киеву, так и о других последствиях проведения военной операции на Украине.
В ДНР с начала эскалации погибли более 4,4 тыс. мирных граждан
В Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 4422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
При обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР повреждения получили более 10 жилых домов
При обстреле ВСУ Алчевска в Луганской Народной Республике повреждено более 10 жилых домов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований. Это коснется обеспечения оружием, техникой и медпомощью, сказано в проекте приказа.
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Об этом сообщается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.
Полицейские Херсонской области с начала 2023 года задержали более 20 пособников ВСУ. Они подозреваются в пособничестве в качестве членов ДРГ, наблюдателей и корректировщиков, сообщили в ГУ МВД.
ВСУ укрепляются в ДНР у города Часов Яр под Артёмовском
Часов Яр, подчинённый Артёмовскому городскому совету города Артёмовска, находится под пристальным вниманием вооруженных сил Украины (ВСУ), туда прибывают дополнительные силы и средства. Как сообщил 30 января в своем телеграмм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска укрепляют в городе старые фортификационные сооружения и возводят новые.
Главное из заявлений врио главы ДНР Дениса Пушилина:
Российские войска продолжают продвижение в Угледаре и закрепились в восточной части города.
Говорить об окружении Артёмовска рано, идут ожесточенные бои.
Освобождение села Благодатное в ДНР заметно улучшает позиции российских войск и поможет перерезать последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Украинские войска в Угледаре оборудовали сильные позиции и пока не намерены отступать.
Российский боец рассказал, как танкисты подавляют опорные пункты ВСУ
Танковые расчёты Вооруженных сил России подавляют опорные пункты ВСУ с помощью огня с позиций десантников. Об этом рассказал российский военнослужащий Западного военного округа (ЗВО).
ВСУ обстреляли село Безлюдовка Белгородской области
ВСУ обстреливают село Безлюдовка Белгородской области, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.
Кравцов рассказал, когда в школах России появится учебник с темой СВО
Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Пушилин рассказал о преимуществах освобождения села Благодатное в ДНР
Освобождение населённого пункта Благодатное в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики улучшает позиции Вооруженных сил РФ и позволяет перекрыть ещё один из путей снабжения ВСУ. Об этом 30 января заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин заявил, что ВСУ закрепились в Угледаре и не намерены отступать
ВСУ закрепились в Угледаре и отступать не намерены. Об этом 30 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Для участия в СВО прибывает все больше иностранцев. Не «специалистов-наёмников», а обычных парней и мужчин по контракту, информирует в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков:
«США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало. Будут у нас успешные мощные сдвиги — в России добровольцев еще поприбавится, и ненавистники англосаксов поактивнее будут.
Иностранцам спасибо. Видим, что в непростой период вы приехали, лично я запомню, и внукам, когда подрастут, буду объяснять и рассказывать, кто на Земле есть кто.
Страны не называю, не моя тайна».
ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Херсонская область. Накануне, 29 января, ВСУ выпустили из ствольной артиллерии шесть снарядов по Алешкам — пострадало здание Дома культуры. Также еще семь снарядов пришлись по Каховке — повреждения получил многоквартирный жилой дом.
Кроме того, пострадали такие населенные пункты, как Днепряны и Крынки.
Эксперт GT, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что в продвижении российских сил на Украине наметился прогресс после назначения Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО на Украине.
Экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга: «Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда».
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине.
The Washington Post: американские танки Abrams попадут на Украину нескоро
Украине придется ждать обещанные США танки Abrams лишь в конце 2023 года или начале 2024 года, сообщает The Washington Post. Специально для украинской армии Америка намерена построить 31 боевую машину без брони из обедненного урана, сказано в публикации.
Гурулёва насторожило признание Израиля про 300 тыс. боеприпасов Украине
России следует внимательно отнестись к тому, что Израиль поставляет 300 тыс. боеприпасов Украине, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
В Артёмовске на основных участках российские силы продвигаются вперед, но об оперативном окружении ВСУ пока говорить рано, отметил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Артемовске
Российские военные сейчас штурмуют Ивановское, находящееся на трассе Артемовск — Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.
На Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Эти обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии — Politico.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов спрогнозировал генеральное сражение на Украине ранней весной 2023 года. А беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он пояснил:
"Может всё начаться раньше. Если употреблять старые выражения, то речь идёт о генеральном сражении, наступательном или контрнаступательном. Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров».
Перед началом СВО российский президент Владимир Путин провёл с теперь уже экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном «очень долгий, невероятный разговор», в котором британский лидер угрожал России санкциями. Об этом экс-премьер Британии рассказал в документальном фильме Би-би-си, который ещё не вышел на экраны.
Российские войска продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города, заявил Пушилин.
Пушилин: российские силы закрепились в восточной части Угледара
Российские военные закрепились в восточной части Угледара в Донецкой Народной Республике, заявил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
«Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к «военной экономике» и что альянс «готов» к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
В Совфеде рассказали, какую судьбу России готовят США
США готовят России судьбу Афганистана, Ирака, Ливии и бывшей Югославии, однако Российская Федерация пока им не по зубам, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
РФ будет противостоять линии США на нанесение России стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Рябков.
Минобороны РФ демонстрирует кадры боевого слаживания мотострелковых подразделений ЦВО в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отрабатывают действия в наступлении при поддержке танков и артиллерии на полигоне в тыловом районе спецоперации.
Мотострелковые подразделения отрабатывают быстрое развёртывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-90.
Танковые и артиллерийские подразделения учатся подавлять огнем и уничтожать живую силу и бронетехнику противника.
«Занятия проходят по программе, основанной на опыте, полученном в ходе боев с украинскими боевиками», — пояснили в Минобороны РФ.
Рябков: переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто
Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС идут непросто, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Артиллеристы ЛНР показали, как они уничтожают технику ВСУ, передает Минобороны РФ. Армейский быт, обстановка, отношение командира к своим подчиненным — всё это показывает командир артиллерийского взвода с позывным Кабак.
Парни занимаются своим делом без лишних вопросов. Их профессионализм и слаженность не вызывают сомнений. По команде они оперативно нанесли удар по цели и поразили технику ВСУ.
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 мм
ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Опубликован рассказ Джонсона о «пугающих переговорах» в феврале прошлого года, когда премьеру Великобритании «угрожали ракетой»: «Путин сказал мне: «Я мог бы убить тебя за минуту».
После решения США поставить танки Украине бессмысленно говорить и с Киевом, и с его кукловодами — замглавы МИД России Рябков РИА Новости.
США отправят танки Abrams на Украину не раньше конца 2023 года — Washington Post.
Киев перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра — офицер НМ ЛНР Марочко.
Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы расчетов зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23 ЮВО, САУ «Мста-С» ЮВО и мотострелковых подразделений ЗВО. Кадры проведения телемоста для военнослужащих ЦВО, находящихся в зоне проведения спецоперации.
На херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Минобороны РФ.
К 30 января на донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.
Минобороны РФ.