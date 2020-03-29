30 Января
 
17:55

Журналист Bild признал тяжёлое положение ВСУ под Артёмовском

ВСУ находятся в тяжелом положении под Артемовском. Об этом написал корреспондент Bild Юлиан Репке на своей странице в социальной сети.

Репке написал, что, если он опубликует все рассказы украинских солдат о ситуации под Артемовском, то его скорее всего, назовут российским пропагандистом.

17:48

В бундестаге поддержали отказ Шольца поставлять Киеву истребители

Депутат Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву истребители.

17:22

В Курскую область для защиты границы прибудут дополнительные силы МО РФ

В ближайшее время в Курскую область стянутся дополнительные силы Минобороны РФ. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

16:01

В Лисичанске обнаружили масштабное захоронение остатков биоматериалов

В начале 2023 года на территории Лисичанска в Луганской Народной Республике было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, ВСУ ликвидировали улики в крайней спешке, заявил 30 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

15:36

ВСУ обстреляли еще несколько сел в Белгородской области

Еще несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.

15:22

Белгородская область. Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории.

В результате прилёта в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. Проводится подомовой обход территории.

15:21

Еще несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области попали под обстрел ВСУ, жертв и пострадавших нет — губернатор.

15:21

Сербия будет участвовать в восстановлении городов на Украине после завершения конфликта — президент Сербии Вучич.

15:13

Российская армия продолжает активные наступательные действия в Угледаре. На окраинах населенного пункта происходят интенсивные столкновения, морпехи продвигаются вглубь города под прикрытием артиллерии и танков.

15:12

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область.

Там он обсудил оперативную ситуацию на юге Украины, последствия обстрелов, также были рассмотрены состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления, сообщает пресс-служба президента.

15:04

ВСУ потеряли десятки бойцов — главное из заявлений Минобороны РФ

Специальная военная операция на Украине продолжается уже 241 день. Только за последние сутки, по официальным данным Минобороны РФ, уничтожено более 170 украинских военных и членов других военизированных формирований. О новых успехах российских войск сегодня, 30 января, проинформировало российское военное ведомство, передает корреспондент ИА REGNUM.

14:58

Российская армия заняла новые рубежи в районе Угледара

Вооруженные силы России на южно-донецком и запорожском направлениях в ходе продолжающегося наступления заняли более выгодные рубежи в районе Угледара (ДНР), сообщили 30 января в Министерстве бороны.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара, также были атакованы позиции 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Успеновки (Запорожская область), рассказали в ведомстве.

Потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 человек, также был уничтожено несколько единиц техники, в том числе две БМП, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

14:54

Схрон с оружием и взрывчаткой выявлен в Мелитополе. Тайник был обнаружен на территории заброшенной городской фермы. Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

14:51

Евросоюз считает, что поставки западных танков на Украину являются не эскалацией конфликта, а лишь "ответом на эскалацию со стороны России", заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

14:47

ВС России уничтожили более 35 военных ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы России на купянском направлении за сутки уничтожили более 35 военных ВСУ. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

14:47

ВС России на херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов

Вооружённые силы России за минувшие сутки на херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщили 30 января в Министерстве обороны.

Также на этом направлении был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами.

14:46

Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года — президент Хорватии Миланович.

14:44

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Запорожской области

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации, дислоцированные в Запорожской области, сбили украинский вертолёт. Об этом 30 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

14:43

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

14:33

Кремль уличил во лжи Бориса Джонсона, рассказавшего о напугавшем его Путине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 января обвинил во лжи экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявившего, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре угрожал ему ракетами. Также представитель Кремля прокомментировал СМИ некоторые другие актуальные темы. В частности, атаки на оборонные объекты Ирана, поставки западного вооружения Украине, вероятность диалога Путина и Макрона и другие, передает корреспондент ИА REGNUM.

14:30

Куликово поле: российские войска закрепились в восточной части Угледара

Битва за Угладар, который является стратегически важным городом в ходе специальной военной операции на Украине, продолжается, в настоящее время он перерыт окопами и окутан дымом массированных обстрелов. О том, что российским военным удалось закрепиться в восточной части Угледара 30 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Вместе с тем, он считает, что выбить силы противника из данного населенного пункта будет не просто. Закрепившись в городе, вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили огневые точки в жилых домах и промзоне и пока не получили приказа на отступление, пояснил врио главы ДНР.

14:15

Военкор Марат Хайруллин рассказал о положении на фронтах:

• перед Авдеевкой находится бывшая воинская часть ПВО. Это очень сильный укрепрайон украинцев. Все выходные наши войска его штурмовали. Мы выезжали в район Песок и посёлка Спартак. Штурм шёл оттуда, там работало несколько миномётных батарей;

• основные события в районе Авдеевки разворачиваются с тыла, с двух флангов. Под Донецком есть ещё одна Красногоровка. Сейчас боевые действия идут в этом районе. Наши войска прорываются в направлении Орловки и Ласточкина. Мы берём Авдеевку в клещи. Важно не допустить, чтобы противник вышел в тыл. Необходимо заключить Авдеевку в кольцо и ждать, когда ВСУ сдадутся.

14:12

Уточненная информация по обстрелу села Безлюдовка в Белгоролской области.

Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил глава региона.

Осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений. Зафиксированы разрушения от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов.

Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории.

14:04

Следователями СК РФ произведен осмотр частного жилого сектора в н. п. Алчевск ЛНР, который был подвержен обстрелу со стороны ВФУ с применением РСЗО Himars.

В результате обстрела повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

14:01

Военкор Юрий Подоляка высказался о тактике российской армии:

  • Сейчас мы растаскиваем резервы противника и разматываем их на всех направлениях. Мы начали наступать в районе Сватова, обхватываем Угледар, действуем на авдеевском направлении, в Торецке и Соледаре. Только недавно ВСУ перебрасывали резервы в Купянск, теперь возвращают их на юг.

  • Мы закрепились в восточной части Угледара, прошли к шахте «Южнодонбасская № 1». Это очень важный укрепрайон. У ВСУ есть ещё неприкосновенный запас около пяти бригад, 17 тысяч человек. Таким резервом украинцы собираются парировать наш основной удар.

13:58

Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-72 Южного военного округа, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции: «Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БпЛА, уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра. С закрытых огневых позиций основными целями являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы ВСУ».

13:46

Военкор Поддубный сообщил о гибели одного из лидеров УНА-УНСО* Пальчика

Один из лидеров «Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны» (УНА-УНСО) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Валерий Пальчик ликвидирован под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 января в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

13:20

Опубликован прогноз генерального сражения на Украине

Судьба конфликта на Украине решится не позднее середины апреля. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Академии военных наук, аналитик Владимир Прохватилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

13:01

Эксперт назвал смертельно опасным «прогрызание» обороны у Часова Яра

Если российские войска возьмут Часов Яр, то Артёмовск падает автоматически. Об этом 30 января в интервью ИА REGNUM сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.

12:51

Китай назвал США инициатором кризиса на Украине

Крупнейшим инициатором кризиса на Украине официальный представитель МИД КНР Мао Нин признала США. В ходе брифинга, состоявшегося 30 января, она также подчеркнула, что именно Америка поставляет Киеву тяжёлое и наступательное вооружение, затягивая конфликт и делая его более интенсивным.

12:40

В Очакове Николаевской области сообщили о взрывах

Жители города Очакова Николаевской области услышали взрывы. Об этом 30 января сообщает украинский телеканал «24».

12:39

В ДНР рассказали о действиях ВСУ в Угледаре

В Угледаре ВСУ ведут огонь из многоэтажных жилых домов. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

12:35

Пушилин: российские подразделения закрепились в восточной части Угледара

Российские войска закрепились в восточной части города Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 января сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

12:29

Борис Джонсон поведал об «экстраординарном» разговоре с Путиным

Отметившийся несколькими коррупционными скандалами бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил поведать миру о событиях почти годичной давности — «экстраординарном» разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого российский лидер пытался ему внушить страх. Сразу два источника — анонимная блог-платформа Telegraph и массовая британская ежедневная газета-таблоид Daily Mail — написали о том, что тогда Джонсон предупредил президента России как о западных санкциях и поставках помощи Киеву, так и о других последствиях проведения военной операции на Украине.

12:24

В ДНР с начала эскалации погибли более 4,4 тыс. мирных граждан

В Донецкой Народной Республике с начала эскалации погибли 4422 мирных жителя, в том числе 132 ребенка, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

12:11

При обстреле ВСУ Алчевска в ЛНР повреждения получили более 10 жилых домов

При обстреле ВСУ Алчевска в Луганской Народной Республике повреждено более 10 жилых домов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

12:06

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований. Это коснется обеспечения оружием, техникой и медпомощью, сказано в проекте приказа.

11:52

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины. Об этом сообщается на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

11:32

ГероиZ. Минобороны РФ.

11:27

Полицейские Херсонской области с начала 2023 года задержали более 20 пособников ВСУ. Они подозреваются в пособничестве в качестве членов ДРГ, наблюдателей и корректировщиков, сообщили в ГУ МВД.

11:26

ВСУ укрепляются в ДНР у города Часов Яр под Артёмовском

Часов Яр, подчинённый Артёмовскому городскому совету города Артёмовска, находится под пристальным вниманием вооруженных сил Украины (ВСУ), туда прибывают дополнительные силы и средства. Как сообщил 30 января в своем телеграмм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска укрепляют в городе старые фортификационные сооружения и возводят новые.

11:22

Главное из заявлений врио главы ДНР Дениса Пушилина:

  • Российские войска продолжают продвижение в Угледаре и закрепились в восточной части города.

  • Говорить об окружении Артёмовска рано, идут ожесточенные бои.

  • Освобождение села Благодатное в ДНР заметно улучшает позиции российских войск и поможет перерезать последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.

  • Украинские войска в Угледаре оборудовали сильные позиции и пока не намерены отступать.

11:06

Российский боец рассказал, как танкисты подавляют опорные пункты ВСУ

Танковые расчёты Вооруженных сил России подавляют опорные пункты ВСУ с помощью огня с позиций десантников. Об этом рассказал российский военнослужащий Западного военного округа (ЗВО).

11:03

ВСУ обстреляли село Безлюдовка Белгородской области

ВСУ обстреливают село Безлюдовка Белгородской области, сообщил 30 января глава региона Вячеслав Гладков.

10:56

Кравцов рассказал, когда в школах России появится учебник с темой СВО

Со следующего учебного года в школах России может появиться новый учебник истории с разделом про спецоперацию. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

10:55

Пушилин рассказал о преимуществах освобождения села Благодатное в ДНР

Освобождение населённого пункта Благодатное в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики улучшает позиции Вооруженных сил РФ и позволяет перекрыть ещё один из путей снабжения ВСУ. Об этом 30 января заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

10:27

Пушилин заявил, что ВСУ закрепились в Угледаре и не намерены отступать

ВСУ закрепились в Угледаре и отступать не намерены. Об этом 30 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

10:15

Для участия в СВО прибывает все больше иностранцев. Не «специалистов-наёмников», а обычных парней и мужчин по контракту, информирует в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков:

«США не всем нравятся на планете Земля, желающих умерить их амбиции немало. Будут у нас успешные мощные сдвиги — в России добровольцев еще поприбавится, и ненавистники англосаксов поактивнее будут.

Иностранцам спасибо. Видим, что в непростой период вы приехали, лично я запомню, и внукам, когда подрастут, буду объяснять и рассказывать, кто на Земле есть кто.

Страны не называю, не моя тайна».

10:14

ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

10:12

Херсонская область. Накануне, 29 января, ВСУ выпустили из ствольной артиллерии шесть снарядов по Алешкам — пострадало здание Дома культуры. Также еще семь снарядов пришлись по Каховке — повреждения получил многоквартирный жилой дом.

Кроме того, пострадали такие населенные пункты, как Днепряны и Крынки.

10:10

Эксперт GT, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн отмечает, что в продвижении российских сил на Украине наметился прогресс после назначения Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО на Украине.

10:07

Экс-министр иностранных дел и бывшая глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фотыга: «Россия представляет угрозу, и она должна быть уничтожена навсегда».

10:06

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что его страна страдает из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине.

10:04

The Washington Post: американские танки Abrams попадут на Украину нескоро

Украине придется ждать обещанные США танки Abrams лишь в конце 2023 года или начале 2024 года, сообщает The Washington Post. Специально для украинской армии Америка намерена построить 31 боевую машину без брони из обедненного урана, сказано в публикации.

10:03

Гурулёва насторожило признание Израиля про 300 тыс. боеприпасов Украине

России следует внимательно отнестись к тому, что Израиль поставляет 300 тыс. боеприпасов Украине, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

10:01

В Артёмовске на основных участках российские силы продвигаются вперед, но об оперативном окружении ВСУ пока говорить рано, отметил врио главы республики Денис Пушилин.

10:00

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в Артемовске

Российские военные сейчас штурмуют Ивановское, находящееся на трассе Артемовск — Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

10:00

На Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Эти обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии — Politico.

9:59

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов спрогнозировал генеральное сражение на Украине ранней весной 2023 года. А беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он пояснил:

"Может всё начаться раньше. Если употреблять старые выражения, то речь идёт о генеральном сражении, наступательном или контрнаступательном. Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров».

9:57

Перед началом СВО российский президент Владимир Путин провёл с теперь уже экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном «очень долгий, невероятный разговор», в котором британский лидер угрожал России санкциями. Об этом экс-премьер Британии рассказал в документальном фильме Би-би-си, который ещё не вышел на экраны.

9:54

Российские войска продолжают продвижение в Угледаре, закрепились в восточной части города, заявил Пушилин.

9:47

Пушилин: российские силы закрепились в восточной части Угледара

Российские военные закрепились в восточной части Угледара в Донецкой Народной Республике, заявил 30 января врио главы ДНР Денис Пушилин.

9:17

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

9:17

«Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к «военной экономике» и что альянс «готов» к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

9:14

В Совфеде рассказали, какую судьбу России готовят США

США готовят России судьбу Афганистана, Ирака, Ливии и бывшей Югославии, однако Российская Федерация пока им не по зубам, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

9:13

РФ будет противостоять линии США на нанесение России стратегического поражения всеми имеющимися средствами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Рябков.

9:08

Минобороны РФ демонстрирует кадры боевого слаживания мотострелковых подразделений ЦВО в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО отрабатывают действия в наступлении при поддержке танков и артиллерии на полигоне в тыловом районе спецоперации.

Мотострелковые подразделения отрабатывают быстрое развёртывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-90.

Танковые и артиллерийские подразделения учатся подавлять огнем и уничтожать живую силу и бронетехнику противника.

«Занятия проходят по программе, основанной на опыте, полученном в ходе боев с украинскими боевиками», — пояснили в Минобороны РФ.

9:04

Рябков заявил, что США нарушают преамбулу ДСНВ

8:51

Рябков: переговоры о создании защитной зоны у ЗАЭС идут непросто

Переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС идут непросто, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

8:05

Артиллеристы ЛНР показали, как они уничтожают технику ВСУ, передает Минобороны РФ. Армейский быт, обстановка, отношение командира к своим подчиненным — всё это показывает командир артиллерийского взвода с позывным Кабак.

Парни занимаются своим делом без лишних вопросов. Их профессионализм и слаженность не вызывают сомнений. По команде они оперативно нанесли удар по цели и поразили технику ВСУ.

8:02

ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 мм

ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

7:59

Главная новость обложек британской прессы.

Опубликован рассказ Джонсона о «пугающих переговорах» в феврале прошлого года, когда премьеру Великобритании «угрожали ракетой»: «Путин сказал мне: «Я мог бы убить тебя за минуту».

7:54

ГероиZ: старший лейтенант Виктор Заводчиков.

7:53

После решения США поставить танки Украине бессмысленно говорить и с Киевом, и с его кукловодами — замглавы МИД России Рябков РИА Новости.

7:53

США отправят танки Abrams на Украину не раньше конца 2023 года  — Washington Post.

7:53

Киев перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра — офицер НМ ЛНР Марочко.

7:52

Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы расчетов зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23 ЮВО, САУ «Мста-С» ЮВО и мотострелковых подразделений ЗВО. Кадры проведения телемоста для военнослужащих ЦВО, находящихся в зоне проведения спецоперации.

7:50

На херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Минобороны РФ.

7:50

К 30 января на донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.

Минобороны РФ.