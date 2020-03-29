К 241-му дню специальной военной операции (СВО) на Украине одним из самых заметных событий стали наступательные действия Вооружённых сил РФ (ВС РФ) на донецком направлении: подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, в то время как потери противника составили порядка 90 военных за сутки.

На краснолиманском направлении погибли до 110 украинских военных. Действия ВС РФ на артёмовском и угледарском направлениях в ДНР прокомментировали в Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за постоянных русских штурмов там складывается очень жёсткая ситуация. Чтобы её переломить, украинские власти просят «ускорять поставки» новых видов вооружения.

Но, во-первых, поставка наступательного вооружения — процесс не быстрый, а во-вторых, по оценке офицера разведки США в отставке Скотта Риттера, в НАТО никто не верит, что Украина победит в этом конфликте.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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