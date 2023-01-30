Улан-Батор, 30 января, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Монголия страдает из-за санкций против России, заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Он отметил, что реституции в отношении РФ привели к «двойным санкциям», которые отразились на его стране, однако «вины» Улан-Батора в этом нет. Оюун-Эрдэнэ привел пример с авиакомпаниями, использующими воздушное пространство России и Монголии.

По его словам, монгольская сторона получала за это «навигационные сборы», но после введения санкций и запрета полетов лишилась выплат. Премьер-министр подчеркнул необходимость тщательного анализа при приятии экономических ограничений.

Он также сообщил, что видит в ситуации на Украине не только конфликт между двумя странами. Оюун-Эрдэнэ добавил, что действия сторон столкновения оказывают влияние на всю мировую экономику и «особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа заместители министров иностранных дел Китая, России и Монголии провели переговоры, договорившись о дальнейшей взаимной координации.