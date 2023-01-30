Донецк, 30 января, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Старший лейтенант войск связи Виктор Заводчиков проявил личное мужество в бою в зоне СВО, сообщает 30 января Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Действующий в составе батальона связи Заводчиков перед выдвижением основных сил организовал и обеспечил надёжную связь подразделения с командованием, подчинёнными и соседними частями.

Им была замечена группа солдат противника, после чего он скрытно, заняв позицию, открыл по ним огонь. Заводчиков уничтожил ло четырёх вражеских солдат, а затем взяв гранатомёт, ликвидировал пулемётные расчёт врага.

Понесшие потери боевики ВСУ вынуждены были отступить.