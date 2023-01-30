Москва, 30 января, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 рублей за доллар, такой курс является балансовым для экономики России. Такое заявление сделал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в опубликованном 30 января интервью газете «Известия».

Предоставлено пресс-службой АНО «Россия - страна возможностей» Илья Торосов

«Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар — примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», — пояснил Торосов.

Как указал Торосов, от «крепкого рубля» страдает бюджет, который недополучает доходы. Кроме того, уровень 60 рублей за доллар не устраивает экспортёров, у которых бизнес становится нерентабельным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах снижения курса рубля в декабре 2022 года, названных Центробанком.