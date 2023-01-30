Анкара, 30 января, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Истребители F-35, обещанные США, Анкара не получила, выплаченные за них деньги до сих пор не возвращены. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово», — указал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Анкара заплатила около 1 миллиарда 400 миллионов долларов, но самолёты до сих пор не получены, и уплаченные за них деньги не возвращены.

«Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — добавил президент Турции.

Напомним, США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в качестве ответного шага «в наказание» за приобретение Анкарой систем ПВО С-400.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции сообщили, что страны, купившие у США истребители F-35, не имеют права их применить без одобрения Вашингтона.