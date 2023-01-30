Вашингтон, 30 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Решение Запада отправить танки Украине является «огромной информационной операцией» и оно не изменит ход боевых действий, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис 29 января в интервью Breitbart.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По его мнению, эффективность передаваемой Киеву боевой техники сомнительна. Дэвис отметил, что США своими шагами обостряют ситуацию и приводят к эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Подполковник считает, что все действия, осуществляемые американской стороной в рамках помощи Украине, могут спровоцировать ядерную войну. Он напомнил, что США являются для Киева источником разведывательных данных, боеприпасов, систем вооружения и ремонтного оборудования.

Дэвис полагает, что такое поведение говорит об отсутствии у Вашингтона плана по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января газета The New York Times написала о том, что администрация США рассматривает возможность помощи Киеву в нападении на Крым.