Алчевск, ЛНР, 30 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Обстрел города Алчевска в Луганской Народной Республике произвели ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 30 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) был зафиксирован в 03:10 мск. По населённому пункту Алчевск украинскими войсками было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России назвали преднамеренный обстрел «действующих гражданских медучреждений и целенаправленное убийство мирных граждан» украинской армией в Новоайдаре ЛНР тяжким военным преступлением.