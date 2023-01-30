Ачинск, Красноярский край, 30 января, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Инцидент с избиением 12-летнего подростка одноклассниками привлёк внимание сотрудников правоохранительных органов в городе Ачинске Красноярского края. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Джулио дель Торре. Детская драка. 1927

Информация об избиении подростка поступила в дежурную часть полиции из медучреждения, куда поступил 12-летний школьник с травмами разной степени тяжести. Сотрудниками полиции было установлено, что травмы нанесли пятикласснику в ходе конфликтной ситуации его одноклассники.

При этом отмечается, что напавшие на подростка ровесники угрозами заставляли его скрывать факт избиения. В настоящее время личности обидчиков пострадавшего установлены. Указывается, что участники конфликта уже неоднократно были замечены в нападении на ровесников и неподобающем поведении в школе.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку по факту избиения подростка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.