Минобороны России показало боевой вылет истребителей Су-35С
Минобороны России опубликовало кадры с боевым вылетом экипажей истребителей Су-35С
Москва, 30 января, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Экипажи российских истребителей Су-35С действуют в зоне спецоперации для подавления систем противовоздушной обороны ВСУ и ударов по других целям, говорится в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России в своем телеграм-канале 30 января.
Отмечается, что на боевых машинах применяют управляемые высокоточные ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Кроме сил ПВО, они уничтожают авиацию ВСУ и украинские радиолокационные станции.
В сообщении также сказано, что вылеты проводятся как светлое, так и темное время суток, невзирая на погодные условия. Перед отправкой в небо каждый самолет проходит комплексную подготовку.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Минобороны РФ обнародовало кадры с боевым патрулированием истребителей Су-35С в зоне спецоперации.