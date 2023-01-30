Москва, 30 января, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Экипажи российских истребителей Су-35С действуют в зоне спецоперации для подавления систем противовоздушной обороны ВСУ и ударов по других целям, говорится в видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России в своем телеграм-канале 30 января.

Mil.ru Два самолета Су-35С ВВС России

Отмечается, что на боевых машинах применяют управляемые высокоточные ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Кроме сил ПВО, они уничтожают авиацию ВСУ и украинские радиолокационные станции.

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В сообщении также сказано, что вылеты проводятся как светлое, так и темное время суток, невзирая на погодные условия. Перед отправкой в небо каждый самолет проходит комплексную подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Минобороны РФ обнародовало кадры с боевым патрулированием истребителей Су-35С в зоне спецоперации.