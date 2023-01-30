Барселона, Испания, 30 января, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Экс-защитник сборной Бразилии по футболу и игрок «Барселоны» Дани Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, принял участие в своём первом тюремном матче, сообщает испанская газета Marca.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Находящийся в тюрьме чуть больше недели Алвес был переведён в двухместную камеру с улучшенными условиями. 26 января футболист сыграл свой первый футбольный матч в заключении, чем вызвал колоссальный интерес среди других арестантов, желающих посмотреть на игру самого титулованного футболиста в истории.

Алвес в ближайшее время намерен подать апелляцию. Для этого он нанял одного из самых лучших испанских адвокатов по уголовным делам Кристобаля Мартелла.

Напомним, что футболиста обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. Алвеса, отрицающего свою вину, 20 января взяли под стражу.