Киев, 30 января, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Танки применять на поле боя надеются уже предстоящей весной власти Украины. Об этом 29 января рассказал глава оборонного ведомства страны Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

Как пояснил Резников, к весне планируется сформировать два танковых батальона и продолжить «контрнаступление». При этом Резников выразил абсолютную уверенность в том, что западные союзники будут и в дальнейшем снабжать армию Украины тяжёлой техникой.

По мнению Резникова, это будет лишь «начало истории».

В свою очередь американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что в победу Киева не верит ни одна страна НАТО, несмотря на обещания поставлять тяжёлую военную технику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, уверения властей США на тему того, что поставки странами Запада танков киевскому режиму якобы не являются эскалацией, — это отрицание очевидного.