Вашингтон, 30 января, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Россия показывает пример того, как одна страна может отказаться от долларов в торговых операциях и процветать, не находясь в дружбе с США, написала в своем микроблоге член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

ИА REGNUM Доллар

Она считает, что борьба Вашингтона за исключительность и причастность его к конфликту на украинской территории может привести к закату доллара в качестве главной мировой валюты. Парламентарий напомнила, что Украина даже не является членом НАТО.

Член палаты представителей также выразила мнение, что больше всего выгоды от «опосредованного участия» США в украинском кризисе получает Китай, который является самой быстрорастущей военной державой в истории. При этом Соединенные Штаты истощают свою мощь из-за поддержки Киева.

Кроме того, по мнению Грин, обострившаяся ситуация заставляет КНР и такие страны, как Россия и Иран, образовывать «новые альянсы», включая ОПЕК. Она полагает, что это укрепляет Пекин еще больше. Парламентарий призвала власти США остановить конфликт на Украине, чтобы не позволить Китаю победить себя в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг написал о том, что Россия уверенно побеждает ВСУ и НАТО.