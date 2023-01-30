Москва, 30 января, 2023, 06:41 — ИА Регнум. В России в 2022 году значительно выросло число вакансий для специалистов без опыта на платформе «Авито Работа», сообщили 30 января в компании агентству РИА Новости.

Phil Whitehouse Работа в офисе

Так в прошлом году по сравнению с 2021 годом число подобных вакансий выросло в 3,8 раза, медианная зарплата в вакансиях для таких кандидатов выросла на 21%, до 40 тысяч рублей в месяц.

Молодые специалисты чаще стали востребованы в сфере продаж, ретейла, а также общественного питания.

Одни из наиболее высоких зарплатных предложений предлагались в вакансиях для офисных сотрудников (до 145 тысяч рублей), начинающих рекрутеров (50 тысяч рублей), торговых представителей (45 тысяч рублей) и менеджеров по продажам (42,2 тысячи рублей).