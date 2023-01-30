Берлин, 30 января, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Оплошности главы МИД Германии Анналены Бербок тщательно фиксируются ведомством канцлера ФРГ Олафа Шольца, хотя сам канцлер не делает никаких заявлений по этому вопросу. Об этом 29 января сообщает газета Bild.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Отмечается, что канцлер якобы следует принципу не критиковать публично своих министров, вне зависимости от степени недовольства их деятельностью. При этом поводы для критики Бербок появлялись достаточно часто в последнее время.

Однако ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует все промахи и ошибки главы МИД Германии. В частности, представитель партии «Христианско-социальный союз» в бундестаге Александер Добриндт указал, что Бербок надо скорректировать свои слова о войне Европы с Россией, которые она произнесла публично в ходе выступления на Совете Европы.

Добриндт назвал «серьёзным заблуждением» слова Бербок и отметил, что европейские страны лишь поддерживают «право Украины на самооборону», но никаких военных действий против России не ведут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Шольц заступился за главу МИД ФРГ Бербок после её слов о войне с Россией.