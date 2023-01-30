Москва, 30 января, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Бессистемный режим дня в сочетании с длительными перегрузками могут привести к психическим расстройствам, заявил 30 января главный психиатр Москвы Георгий Костюк в интервью РИА Новости.

Liz Lawley После сна

Как считает врач, здоровый образ жизни повышает устойчивость психики, в свою очередь любые соматические заболевания воздействуют на психику, равно как нарушенное ментальное здоровье может стать причиной соматических недугов.

«Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств. Поэтому так важно уделять время полноценному восстановлению. И, прежде всего, качественно высыпаться», — сказал психиатр.

Костюк посоветовал ложиться спать до полуночи, не есть на ночь тяжелую и жирную пищу, спать в темном, прохладном помещении, не подвергать мозг активностям перед самым сном, а именно — не заниматься работой и не читать новостные ленты.

По мнению врача, чрезвычайную важность имеет соблюдения человеком «гигиены мысли». Ясные и четкие мысли помогают сохранить здоровье, а неразрешённые, подавленные психические проблемы, наоборот, имеют склонность к превращению в психосоматические.

Костюк подчеркнул опасность негативного мышления, которое работает против самого человека, провоцируя его постоянно испытывать сожаления о чём-либо, замыкаться в себе, обвинять себя в неправильных действиях и совершенных ошибках, сомневаться в искренности намерений окружающих людей.