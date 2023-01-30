Иркутск, 30 января, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП с участием фуры и внедорожника в Иркутской области. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 29 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», недалеко от посёлка Замзор Нижнеудинского района. На трассе столкнулись фура и внедорожник Suzuki Escudo, после столкновения произошло возгорание автомобилей.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Suzuki Escudo. Оба транспортных средства были полностью уничтожены огнём.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, пострадавшем в результате наезда на него автомобиля, которым управлял сотрудник полиции.