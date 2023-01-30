Москва, 30 января, 2023, 05:57 — ИА Регнум. НАТО своими действиями зомбирует соседние с Россией страны «русофобскими страшилками», заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Замглавы ведомства подчеркнул, что Россия ничего не требует от Запада, однако Североатлантический альянс постепенно подбирался к границам нашего государства.

«Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством последовательно подползало к российским границам», — сказал он.

Рябков отметил, что Россия неоднократно заявляла о планах по защите русскоязычного населения на Украине в случае продолжения Западом практики по стравливанию Москвы и Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2022 года директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия превращается в политическую идеологию в некоторых государствах.

Читайте также: В МИД РФ заявили о превращении русофобии в основу политики ряда государств