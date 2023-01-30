Донецк, 30 января, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции для ударов по украинским военным. Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса ВС России поразила объект ВСУ на донецком направлении, где хранился боекомплект противника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самоходный миномёт «Тюльпан»

РИА Новости распространило видеозапись, на которой показано попадание в цель снаряда, выпущенного из «Тюльпана» по указанному объекту. Координаты расположения склада были определены оператором-корректировщиком, который затем передал полученные данные минометному расчету.

Снаряд пробил перекрытия, после чего произошел подрыв боекомплекта. 2С4 «Тюльпан» обладает самым большим калибром минометного орудия и считается самым мощным самоходным минометом. Он может стрелять как обычными снарядами дальностью до 10 км, так и активно-реактивными с радиусом удара до 20 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Первая Славянская бригада обнародовала видеозапись с кадрами, на которой показано применение «зажигалок» — специальных зажигательных боеприпасов.