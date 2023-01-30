Москва, 30 января, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Мошенники освоили новый способ обмана на Wildberries, сообщают 30 января «Известия».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Сейчас их жертвами становятся предприниматели, торгующие в маркетплейсе своими товарами.

Преступники, представляясь аналитиками, выходят на связь с продавцами и предлагают свою помощь в увеличении продаж. Для этого они просят предоставить доступ к личному кабинету, но, получив его, тут же выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В результате бизнесмены теряют и деньги, и товар.

В Wildberries отметили рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами и посоветовали ограничивать доступ к аккаунту, не давая его посторонним людям. Преступники, заявили в компании, играют на востребованности услуг аналитиков в маркетплейсах.