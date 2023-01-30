Пекин, 30 января, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано сейсмологами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом 30 января сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 23:49 по всемирному координированному времени (02:49 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 110 км к северо-западу от городского уезда Арал (проживает около 260 тыс. человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 33,7 км. По данным китайского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,1.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом землетрясении в Иране магнитудой 4,7 недалеко от города Хой, где от землетрясения произошедшего накануне пострадали более 900 человек.