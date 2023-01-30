В США оценили боеготовность британской армии
Sky News: американский генерал назвал низким уровень боевой готовности британской армии
Лондон, 30 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Британские вооруженные силы больше нельзя считать боевой силой высшего уровня, заявил один из высокопоставленных американских генералов в частном разговоре с министром обороны Британии Беном Уоллесом, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере.
По информации журналистов, их беседа проходила еще осенью 2022 года. Имя военного из США не раскрывается. При этом генерал назвал четыре страны, имеющие армию с боевой силой наивысшего порядка.
В этом перечне оказались США, Россия, Китай и Франция. На более низкую ступень по боеготовности генерал отнес войска Германии и Италии. Отмечается, что американский военачальник подчеркнул, что не видит британских вооруженных сил на первом уровне и сомневается, что они могут быть приравнены по своим характеристикам ко второму.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 января газета Daily Mail написала о том, что более четверти британских военнослужащих страдают ожирением и поэтому часто увольняются с воинской службы.