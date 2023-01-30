Лондон, 30 января, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Британские вооруженные силы больше нельзя считать боевой силой высшего уровня, заявил один из высокопоставленных американских генералов в частном разговоре с министром обороны Британии Беном Уоллесом, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

По информации журналистов, их беседа проходила еще осенью 2022 года. Имя военного из США не раскрывается. При этом генерал назвал четыре страны, имеющие армию с боевой силой наивысшего порядка.

В этом перечне оказались США, Россия, Китай и Франция. На более низкую ступень по боеготовности генерал отнес войска Германии и Италии. Отмечается, что американский военачальник подчеркнул, что не видит британских вооруженных сил на первом уровне и сомневается, что они могут быть приравнены по своим характеристикам ко второму.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января газета Daily Mail написала о том, что более четверти британских военнослужащих страдают ожирением и поэтому часто увольняются с воинской службы.