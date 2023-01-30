Лондон, 30 января, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Известный английский футболист украл ложку во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным, сообщает британская газета Daily Star.

(cc Web Summit Рио Фердинанд

Об этом в своих мемуарах написала экс-игрок сборной Англии и лондонского «Арсенала» Алекс Скотт. В 2018 году, во время проведения в России Чемпионата мира по футболу, Скотт работала на турнире в качестве эксперта. Целый ряд футболистов под руководством президента ФИФА Джанни Инфантино был приглашён в Кремль на встречу с Путиным. На этой встрече присутствовали Скотт и тогдашний игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

После окончания встречи выяснилось, что Фердинанд присвоил себе один из кремлёвских столовых приборов.

«Нас с Фердинандом пригласили в Кремль в рамках программы «Легенды ФИФА», чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе — он раскрыл ладонь и показал, что украл чайную ложку на память», — написала Скотт.

Напомним, что XXI Чемпионат по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.