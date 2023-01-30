Москва, 30 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Погода на предстоящей неделе в Москве ожидается тёплая и комфортная, но одновременно мрачная из-за нависающих плотных облаков. Об этом 30 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Как пояснил метеоролог, на предстоящей неделе до конца рабочих дней в Москве прогнозируется тёплая и комфортная погода. Небольшое снижение температуры воздуха будет наблюдаться не раньше наступления выходных.

При этом света в городе будет мало из-за плотных облаков, которые не будут пропускать «коротковолновую солнечную энергию». Поэтому погода будет казаться мрачной, атмосферное давление в городе будет пониженным.

Также Вильфанд отметил, что сильных снегопадов в Москве в течение предстоящей недели, судя по прогнозам, ожидать не стоит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, самые холодные в Москве по климату дни — 31 января и 1 февраля — в этом году неожиданно окажутся самыми тёплыми.