В Москве на предстоящей неделе ожидается тёплая и мрачная погода
В Москве ожидается тёплая, комфортная, но мрачная погода
Москва, 30 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Погода на предстоящей неделе в Москве ожидается тёплая и комфортная, но одновременно мрачная из-за нависающих плотных облаков. Об этом 30 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как пояснил метеоролог, на предстоящей неделе до конца рабочих дней в Москве прогнозируется тёплая и комфортная погода. Небольшое снижение температуры воздуха будет наблюдаться не раньше наступления выходных.
При этом света в городе будет мало из-за плотных облаков, которые не будут пропускать «коротковолновую солнечную энергию». Поэтому погода будет казаться мрачной, атмосферное давление в городе будет пониженным.
Также Вильфанд отметил, что сильных снегопадов в Москве в течение предстоящей недели, судя по прогнозам, ожидать не стоит.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, самые холодные в Москве по климату дни — 31 января и 1 февраля — в этом году неожиданно окажутся самыми тёплыми.