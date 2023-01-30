Москва, 30 января, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров проведёт в Москве переговоры со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари, сообщает 30 января ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Как было уже ранее отмечено пресс-секретарём МИД России Марией Захаровой, отдельное внимание на встрече министров будет уделено вопросам развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

В частности, важное значение имеет импорт Пакистаном российских энергоносителей. Намечаемое на апрель заключение соглашения о поставках сырой нефти позволит удовлетворить 35% потребностей Пакистана.

Примечательно, что Москва настаивает, чтобы будущие расчеты производились в национальных валютах или в валютах третьих стран, которые защищены от санкционных рисков, а не в долларах США.

Ранее было заявлено о намерении сторон обсудить комплексный план энергетического взаимодействия, который предусматривает не только поставки энергоносителей, но и строительство инфраструктуры. В связи с этим Россия намерена представить свои предложения по проектам в сфере электроэнергетики в Пакистане, в частности, в модернизации и строительстве гидроэлектростанций, тепловых станций.

Проект газопровода «Пакистанский поток» (бывший Север — Юг), также имеет чрезвычайно важное значение для взаимоотношений Москвы и Исламабада. Соглашение по строительству газопровода было подписано в 2015 году. Его протяженность составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность — до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере. Там также будут построены электростанции, работающие на сжиженном природном газе.

Москва не отрицает возможности своего участия в реализации проекта газопровода ТАПИ (Турция — Афганистан — Пакистан — Индия) мощностью 33 млрд куб. м и протяженностью около 1,8 тыс. км.