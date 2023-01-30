Париж, 30 января, 2023, 04:26 — ИА Регнум. Франции следует разорвать отношения с Североатлантическим альянсом (НАТО) после заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал 29 января лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своём Twitter.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал политик после того, как Бауэр заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией и о необходимости перехода на «военную экономику».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адмирал Бауэр заявил о необходимости перехода гражданского промышленного производства стран альянса на военные рельсы.

При этом адмирал отметил, что НАТО утратило монополию на военную инициативу, так как российская армия лучше вооружена, а её стратегические цели «выходят за пределы Украины».