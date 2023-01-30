Лондон, 30 января, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил подробности своей беседы с президентом России Владимиром Путиным перед началом спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года, передает газета The Telegraph.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

По его словам, разговор длился долго и «очень тяжело». Джонсон утверждает, что российский лидер спорил с ним по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

Экс-премьер-министр Британии пытался заверить Путина о том, что в скором времени Киев не станет частью Североатлантического альянса. При этом российский лидер призывал Джонсона прояснить свои слова и назвать точные сроки по вступлению Украины в НАТО.

Бывший глава британского правительства также сообщил, что предупреждал Путина о последствиях для России в случае начала боевых действий против ВСУ. Джонсон подчеркнул, что оценил вероятный результат такого шага как «полную катастрофу», которая будет сопровождаться антироссийскими санкциями и приближением НАТО к границам РФ.

Политик также заявил Путину, что в случае ввода войск на Украину Запад окажет Киеву помощь. Кроме того, Джонсон выразил мнение, что принятие Украины в НАТО было бы маловероятно из-за того, что против подобной инициативы якобы выступали Франция и Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Борис Джонсон назвал «нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе дипломатической имитацией.