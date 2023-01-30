Усть-Лабинск, Краснодарский край, 30 января, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Сотрудник полиции сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия в городе Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 28 января около 23:00 мск. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 60-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. О его состоянии не сообщается.

Было установлено, что владельцем автомобиля является сотрудник отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль был изъят и помещён на спецстоянку. По факту аварии была начата проверка. Административное расследование ведётся по двум статьям: о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также невыполнении обязанностей в связи с ДТП.

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