Мемфис, США, 30 января, 2023, 04:08 — ИА Регнум. В полиции города Мемфиса будет расформировано подразделение, сотрудники которого убили чернокожего гражданина, сообщает 29 января Associated Press.

Pax Ahimsa Gethen Протест чернокожих против полицейского насилия в США

Об этом заявила шеф городской полиции Серелин Дэвис, которая, как и убийцы-полицейские, тоже является чернокожей. Она назвала случившееся позором для полиции и объявила о расформировании полицейского подразделения, известного как «Скорпион», в котором служили все пятеро убийц.

Шеф полиции, таким образом, отказалась от произнесённых раннее своих собственных слов о том, что «Скорпион» будет сохранён.

Многочисленные протестующие, марширующие по центру Мемфиса, с восторгом встретили известие о расформировании подразделения.

Напомним, что Николс, пытавшийся 7 января скрыться от полицейских, был избит ими и спустя несколько дней скончался.