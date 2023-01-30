Москва, 30 января, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Попытки США использовать в конфликте на Украине военные запасы европейских стран взамен будущих поставок нового вооружения закончатся провалом для тех, кто затеял такую игру, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», — сказал замглавы МИД.

Он отметил, что США являются «не только главным дирижером» в событиях вокруг Украины, но и «основным выгодоприобретателем» от ситуации. Замминистра пояснил, что Соединенные Штаты испытывают в боях на Украине свое вооружение и проверяют его эффективность в рамках применения против российского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Сергей Рябков заявил, что шаги США привели к глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона. Он пояснил, что имеет в виду попытки американской стороны «оказать дополнительное политическое давление» на Россию.