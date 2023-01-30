Киев, 30 января, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Попадание ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в жилой дом в Харькове подтвердили украинские власти. Об этом 30 января сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

Как заявил Синегубов, ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Киевском районе Харькова, в центральной части города. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Позднее Синегубов уточнил, что в результате попадания ракеты в жилой дом пострадали как минимум три человека. Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Харькове произошло несколько взрывов.