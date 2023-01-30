Брюссель, 30 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Правовые возможности для внесения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в реестр террористических организаций изучает Евросоюз. Об этом 29 января сообщает издание Financial Times.

mugtama.com КСИР — Корпус стражей Исламской революции

По данным издания, на недавней встрече глав МИД стран, входящих в ЕС, Франция и Германия поддержали инициативу включения КСИР в список террористических организаций. Юридическая служба ЕС обязалась в течение трёх месяцев подготовить заключение о законности данного шага. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель со своей стороны подтвердил, что решение может быть поддержано многими странами — членами ЕС.

«Да, некоторые государства-члены поддерживают это предложение. Многие были бы за», — заявил Боррель.

При этом Боррель указал, что в случае внесения КСИР в список террористических организаций исчезнут все перспективы переговоров по вопросам, связанным с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

«Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима. И я не знаю другого способа, кроме как заставить работать СВПД», — отметил Боррель.

Стоит отметить, что возможное признание КСИР террористической организацией является ответом на «поставку Тегераном боевых беспилотников Москве», что неоднократно опровергалось обеими сторонами. Кроме того, Ирану указали на «жестокость» при подавлении внутренних протестных акций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон настроен любыми путями помешать Ирану получить ядерное оружие.