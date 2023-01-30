Вашингтон, 30 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Вмешательство США в военный конфликт на Украине приведёт лишь к усилению Китая, заявила 30 января член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Политик отметила, что, «пока мы бьём себя в грудь на пороге третьей мировой войны с Россией», Китай обладает самыми быстрорастущими вооруженными силами в мировой истории. По мнению Грин, если Америка не займётся своими проблемами и не исправит положение внутри страны, то она обречена на поражение, победителем станет Китай.

Конгрессмен считает, что Китай хочет стать абсолютной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и остановить его на этом пути может быть уже слишком поздно. И события на Украине способствуют такому развитию Китая.

Грин также выступила с резкой критикой экономической политики США в отношении Китая, проводившейся за последние несколько десятков лет.

«Подъём Китая — наша вина. Мы обогатили их несколько десятилетий назад, отправив им наши рабочие места. Именно так мы их усилили. Не видя последствий, мы открыли дверь нашему врагу ради нашей собственной корыстной корпоративной выгоды. И, как воры, они украли всё. То, что началось с рабочих мест, привело к технологиям, патентам и процессам. Тогда мы дали им немыслимое. Мы стали от них чрезвычайно зависимыми. Почти все критически важные для нас товары производятся в Китае. Мы — глупцы!» — заявила конгрессмен.

Напомним, что высокопоставленные американские чиновники в последнее время говорят о возможности прямого военного столкновения Вашингтона и Пекина.