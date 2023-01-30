Москва, 30 января, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Заболевание гриппом в некоторых случаях провоцирует опасные осложнения, которые перечислил российский инфекционист Георгий Сапронов в беседе с «Москвой 24».

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Речь идет о болях в теле, поражениях сердца, аутоиммунных патологиях и энцефалите. По его словам, указанная инфекция не менее коварна, чем COVID-19.

Сапронов пояснил, что грипп способен поражать сердечную мышцу. При этом пациент может не заметить угрозы. Специалист отметил, что в подобных случаях развивается одышка и слабость.

Кроме того, как указал инфекционист, такую же скрытность имеет и энцефалит (воспаление головного мозга), который обычно диагностируется только с помощью врачей. Вместе с тем Сапронов добавил, что этот тип осложнений возникает довольно редко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оториноларинголог Ольга Мальченко призвала граждан не затягивать процесс лечения гриппа, в противном случае пациентам может грозить потеря голоса. 27 января иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что иммунитет от гриппа после выздоровления может действовать от полугода до полутора лет.