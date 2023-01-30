Вашингтон, 30 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Активное вмешательство Вашингтона в события на Украине может привести США к тяжелейшим негативным последствиям, заявила 30 января конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Прокси-война, которую США ведёт с Россией на Украине, будет только продолжать вред Америке и многим «невинным людям по всему миру», считает конгрессмен.

По её мнению, вовлечённость Вашингтона в конфликт на Украине лишь истощает американские военные ресурсы, ведёт к инфляции, наносит ущерб мировой торговле. Мало того, такая политика может привести к тому, что доллар больше не будет мировой валютой.

«Из-за нашего собственного высокомерия и «борьбы за спасение демократии» на Украине, не входящей в НАТО, Россия, подвергшаяся жестким санкциям, доказывает миру, что им не нужен доллар США или наша дружба, чтобы торговать и процветать», — сказала Грин.

Она заявила, что неверная политика Вашингтона приводит к формированию альянсов между Россией, Китаем, Ираном и многими другими странами, включая членов ОПЕК.

«Разжигатели войны в федеральном округе Колумбия продолжают быть одержимыми победой над Россией любыми средствами и как можно большими деньгами, посылая танки, обещая истребители и обещая, что они не остановятся ни перед чем», — сказала политик.

Грин потребовала от администрации США немедленного прекращения «войны на Украине» и заявила, что она голосовала против поддержки киевского режима.

Напомним, что Вашингтон объявил о намерении передать Украине значительное количество американских танков Abrams.