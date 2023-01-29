Москва, 30 января, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Лидером кинопроката в России и странах СНГ снова стал семейный фильм «Чебурашка». Об этом свидетельствуют данные за период с 26 по 29 января портала kinobusiness.com.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

Семейный фильм собрал в прокате за прошедшие выходные 480 млн рублей. Зрителю, судя по всему, понравилась семейная комедия о новых приключениях Чебурашки, попавшего из далёкой страны в приморский город. Роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. В фильме Чебурашка разговаривает голосом актрисы Ольги Кузьминой, озвучившей этого персонажа.

На втором месте британско-немецкий мультфильм «Изумительный Морис» режиссеров Тоби Генкеля и Флориана Вестерманна. Мультфильм о приключениях кота Мориса, вышедший в российский прокат 26 января, собрал за неделю 94,5 млн рублей.

На третьем месте по кассовым сборам оказался боевик режиссёра Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Фильм, рассказывающий об элитном разведчике Орсоне Форчуне, выполняющем важнейшее задание, собрал в прокате за выходные 76 млн рублей. В фильме снялись такие актёры, как: Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес, Багзи Мэлоун, Хью Грант.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общие кассовые сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили пять миллиардов рублей.