Вашингтон, 30 января, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Реакция украинских властей в связи с атакой на военные объекты в Иране указывает на стремление Украины развязать третью мировую войну, написал в своем микроблоге основатель портала Grayzone Макс Блюменталь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Речь идет об ударах израильских беспилотных аппаратов по иранским объектам 29 января. Эти инциденты вызвали бурное ликование в Киеве.

Блюменталь отметил, что подобные шаги укрепляют роль Украины как «самого заядлого сторонника третьей мировой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал о трех местах на планете, с которых может начаться третья мировая война. В ночь на 29 января в городе Исхафане в Иране беспилотники атаковали предприятие, выпускающее боеприпасы. Кроме того, в республике произошел взрыв на заводе по производству моторного масла в городе Азаршахре.