Москва, 30 января, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Предпосылки для переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине сейчас отсутствуют, так как у Киева нет для такого дипломатического шага дипломатии политической воли. Такое заявление сделал 30 января замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

Mid.ru Сергей Вершинин

Вершинин указал, что Киев саботировал выполнение Минских соглашений на фоне оправдания своих действий западными союзниками, затем украинской стороной был отвергнут формат переговоров с Россией после встречи в Стамбуле. Кроме того, Вершинин напомнил и о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским указа о запрете переговоров в любом формате с руководством России.

Все эти факты, подчеркнул российский дипломат, указывают на отсутствие весомых предпосылок для переговоров со стороны Киева.

«Как известно, без наличия политической воли дипломатия бессильна. А ее сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях переговоров США и России вызывает у него «удивление и раздражение».