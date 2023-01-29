Вашингтон, 30 января, 2023, 02:25 — ИА Регнум. SpaceX выведет в космос несколько десятков спутников для усиления работы системы Starlink, сообщает 29 января страница компании в соцсети.

Андрей Моргунов Старт ракеты

Ракета-носитель Falcon 9 30 января стартует с космодрома на авиабазе Ванденберг, имея на борту 49 мини-спутников Starlink.

Кроме того, Falcon 9 также запустит в космос итальянский аппарат-«буксир» ION SCV009, предназначенный для транспортировки мини-спутников на различные по высоте орбиты.

Первоначально запуск планировалось осуществить на сутки раньше, но он был отложен из-за проведения предстартовых проверок.

Напомним, что спутниковую систему интернет-связи Starlink активно используют ВСУ и другие государственные структуры киевского режима.