Вашингтон, 30 января, 2023, 02:12 — ИА Регнум. США нуждаются в титане для своей военной промышленности, и их интерес к Украине может быть связан с залежами этого металла на украинской территории, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В статье утверждается, что через поддержку Киева Вашингтон пытается наладить для себя «новый канал дял получения титана». Один из источников сообщил изданию, что титан и редкоземельные элементы из месторождений на Украине способны значительно заменить российское и китайское сырье.

Другой собеседник журналистов рассказал, что титан является «ключевой уязвимостью» для оборонно-промышленного комплекса США, поскольку дефицит этого металла может ударить по выпуску боеприпасов и строительству самолетов.

В материале Newsweek также подчеркивается, что доступ к украинскому титану должен помочь США избегать проблем с производством вооружений для сдерживания Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон осознает неизбежность скорого поражения Киева. При этом США стараются отсрочить проигрыш, призывая своих союзников накачивать Украину оружием и техникой.