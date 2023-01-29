Ереван, 30 января, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Военнослужащий одной из воинских частей в Армении получил тяжёлое ранение. Об этом 29 января сообщил Арам Торосян — пресс-секретарь министерства обороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Уточняется, что инцидент произошёл на территории военной части 29 января. По предварительным данным, военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате нарушения правил безопасности при обращении с оружием.

Отмечается, что военнослужащий был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Других подробностей инцидента не приводится.

Как пояснил Торосян, для выяснения обстоятельств произошедшего начато расследование.