Угледар, ДНР, 30 января, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России с помощью высокоточного оружия уничтожили в Угледаре полевой штаб и спутниковый центр связи ВСУ, сообщает 29 января телеканал RT.

Vitaly V. Kuzmin 152-мм пушка

Штаб и центр связи были оборудованы в котельной на северо-западной окраине города. Российские системы радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» обнаружили антенну терминала спутниковой интернет-связи Starlink. После чего 26 января объект противника был уничтожен с помощью управляемого 152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь».

Отмечается, что в полевой штаб стекалась вся информация от подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны ВСУ как в глубине города, так и за его пределами. В результате удара было уничтожено специальное оборудование для приёма и отправки зашифрованных данных.

Ликвидированный центр связи с терминалом Starlink стал уже третьим по счёту узлом связи, обнаруженным с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а затем ликвидированным точным артиллерийским ударом.

Напомним, что системы спутниковой интернет-связи Starlink были переданы Украине американским мультимиллиардером Илоном Маском.