Харьков, Украина, 30 января, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в городе Харькове. Об этом 30 января сообщает издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Как заявил глава администрации города Олег Синегубов, произошло попадание ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом. На месте ЧП работают экстренные службы. Масштаб разрушений и информация о возможных пострадавших уточняется.

Стоит отметить, что в 23:48 мск в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Харькове и последующих отключениях электроэнергии.