Мюнхен, Германия, 30 января, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Украина должна получить от Запада истребители, чтобы вести боевые действия более эффективно, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в эфире немецкого канала ARD.

Robert Sullivan Истребители F-16 ВВС США

По его словам, такой шаг является «адекватным». Хойсген отметил, что Киеву можно передать как американские истребители F-16, так и боевые машины советской разработки, которые остались после упразднения ГДР.

Глава конференции также подчеркнул, что Запад якобы имеет право передавать Украине танки, боевые самолеты и другое оружие в соответствии с международным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что итальянские власти отказываются отправлять Киеву наступательные вооружения.