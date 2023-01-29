Москва, 30 января, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Через несколько лет «Аэрофлот» может вывести из эксплуатации половину своих самолётов, получив при этом новые, сообщают 30 января «Известия».

Sergey Kustov Самолёт «Аэрофлота» в полёте

К 2030 году из-за проблем с обслуживанием «Аэрофлот» может списать 188 лайнеров из 349 ныне имеющихся.

Вместе с тем к этому времени «Аэрофлот» рассчитывает получить 339 самолётов отечественного производства: 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. Таким образом, авиапарк увеличится почти на 50%, до 500 бортов. Отечественные самолёты составят 70% всего авиапарка.

Напомним, что группа «Аэрофлот» состоит из трёх авиакомпаний: собственно «Аэрофлота», «России» и «Победы».