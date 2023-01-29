Москва, 30 января, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Рейтинг стран Европы с самым доступным по стоимости бензином был составлен в результате исследования, в основу которого были легли доходы населения. Об этом 30 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как отмечают аналитики, в 2022 году цена на бензин и дизельное топливо во многих странах Европы достигла пикового значения. Причиной такого явления стали в том числе санкционные ограничения на экспорт российских энергоносителей.

При этом уточняется, что пиковые показатели были зафиксированы в середине 2022 года, а затем напряжение на рынке стало спадать, а цены на топливо снижаться. Однако в начале 2023 года стоимость топлива в странах Европы всё равно была значительно выше, чем год назад.

При оценке доступности топлива эксперты учитывали не только стоимость бензина, но и доходы населения, оценивая объём бензина, который могут приобрести жители стран Европы на среднемесячную зарплату.

В первую тройку стран с самым доступным топливом вошли Люксембург, Ирландия и Норвегия. В Люксембурге жители страны могут приобрести более 2,5 тыс. литров бензина на среднемесячную зарплату. В Ирландии и Норвегии жители могут купить около 2 тыс. литров бензина.

Россия в этом рейтинге находится на 17-м месте. Жители России могут себе позволить приобрести около 1059 литров 95-го бензина.

Замыкает рейтинг Венгрия, где жители страны могут купить лишь 455 литров бензина.

При этом в Норвегии самая высокая цена на бензин в Европе (около 145 рублей за литр). Лидируют в рейтинге цен на бензин Казахстан, где цена одного литра 95-го составляет 31,3 рубля. На втором месте Россия (51,3 рубля за литр). Третье место по дешевизне бензина занимает Белоруссия — здесь его стоимость составляет около 64 российских рублей за литр.