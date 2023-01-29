Вашингтон, 30 января, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Госар выразил возмущение по поводу стремления некоторых американских парламентариев заниматься проблемами Украины, а не Соединенных Штатов. Об этом политик написал 29 января в своем микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Конгрессмен отметил, что его избиратели проживают не на украинской территории, а в американском штате Аризона. Годар подчеркнул, что единственной темой, которая тревожит его, является усугубляющийся миграционный кризис на границе США и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявили, что ситуация в Мексике может повлиять на жизнь американских граждан, однако власти Соединенных Штатов не предпринимают никаких превентивных действий.

28 января обозреватель издания American Thinker Роберт Смит написал, что вмешательство и непрямое участие США в конфликте России и Украины мешает Вашингтону справиться с кризисом на границе с Мексикой.