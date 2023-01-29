Вашингтон, 30 января, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Преступник, совершивший почти два года назад массовый расстрел в штате Колорадо, до сих пор не может предстать перед судом, сообщает 29 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Стрельба

В марте 2021 года Ахмад Алисса открыл огонь из пистолета в супермаркете города Боулдер. В результате стрельбы были убиты десять человек: покупатели, продавцы и полицейский, пытавшийся обезвредить преступника.

Суд в декабре 2021 года признал его психически больным и отправил на лечение в государственную психиатрическую больницу, надеясь, что преступник после лечения всё-таки сможет предстать перед судом.

27 января прокуратура заявила, что у Алиссы проявляются признаки шизофрении, и потому необходимо проведение повторной психиатрической экспертизы.

Напомним, что из-за доступности оружия в США регулярно происходят массовые расстрелы.