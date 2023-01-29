Москва, 30 января, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Гражданка России была задержана при попытке провоза крупной партии наркотика в собственном желудке в московском аэропорту «Внуково». Об этом 29 января сообщают «Известия».

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Уточняется, что девушка прилетела из Стамбула, но при проходе «зеленого коридора» таможенники обнаружили в её желудке подозрительные свёртки. Девушку направили в хирургическое отделение одной из больниц города Москвы.

После медицинских процедур оказалось, что в желудке у девушки было 90 пакетов с наркотическим веществом. После экспертизы было установлено, что общий вес провозимого наркотика составляет более 440 грамм.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Находчивой даме грозит тюремный срок длительностью до 20 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за 2022 год было изъято более тонны наркотических веществ.